شكرا لقرائتكم حسام حسن يصطحب سموحة فى معسكر مغلق استعدادا للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الأهلى بالأسبوع الأول من الدورى الممتاز، حيث استقر على ضم 24 لاعبا وهم الهانى سليمان، وعمر صلاح، وحسين تيمور، وكريم يحيى، ومحمود عزت، ورجب نبيل، وفارس مجاهد، ومحمد الترهونى، وأحمد أبو الفتوح، وأحمد جمال، ومحمد كوفى، وأحمد حمص، ويوسف ديوب، وفوزى الحناوى، وإيمومو، وناصر ماهر، وأحمد حسن مكى، وحسام حسن، ومحمود حليم ارنورلدو الكاميرونى، وإسلام الفار، وإسلام جمال، وشريف رضا، ومحمد جمال بيبو.

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ولم يشارك كلا من فوزى الحناوى أو ناصر ماهر، فى اللقاء على الرغم من تواجدهم فى المعسكر، وذلك وفقا للإتفاق بين إدارة الناديين، بينما يشارك كريم يحيى والذى تم التعاقد معه لمدة عام ونصف، وكان الاتفاق أنه لم يشارك فى عقد الإعارة لمدة 6 شهور بينما لم يتضمن عقده السنوى أى بنود من عدم المشاركة.

واستبعد حسام حسن كلا من السيد فريد و محمد نادى وأحمد فواد وإبراهيم عبد القوى، من معسكر الفريق للإصابة، كما استبعد يوسف علاء ومحمد فهمى ومحمود معاذ لأسباب فنية .