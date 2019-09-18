شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن إلغاء تعاقده مع لويس خيمينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الأربعاء، إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز رسمياً، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

وكان الاتحاد خسر مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال 3 - 1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط البالغ 35 عاما، في العاشر من يوليو الماضي لمدة موسم واحد قادماً من صفوف فريق بالستينو التشيلي.

ولعب خيمينيز بقميص الاتحاد مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الرائد وضمك، و4 في دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن الإيراني، ذهاباً وإياباً، وأمام الهلال.