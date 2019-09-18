شكرا لقرائتكم غوانغزهو يضرب موعداً مع أوراوا في المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل غوانغزهو إيفرغراند الصيني عقد المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله الثمين 1 - 1 مع مضيفه كاشيما أنتلرز الياباني يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.
وحجز إيفرغراند مقعده في المربع الذهبي بهدف اعتباري حيث سبق له التعادل سلبيا على ملعبه ذهاب فيما ودع كاشيما أنتلرز البطولة من دور الثمانية بعدما فشل في تحقيق الفوز على ملعبه.
وأنهى إيفرغراند الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40 .
وتعادل كاشيما في الشوط الثاني بهدف برازيلي أيضا سجله لاعب الوسط سيرجيو أنطونيو سولير في الدقيقة 51 لكن هذا لم يكن كافيا حيث كان الفريق الياباني بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للمربع الذهبي.
ويواجه إيفرغراند في المربع الذهبي اختبارا يابانيا آخر حيث يلتقي أوراوا ريد دياموندز الياباني الذي تأهل يوم الثلاثاء لنفس الدور على حساب شنغهاي الصيني.
وفي المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي يلتقي السد القطري مع الهلال السعودي بعد تأهلهما على حساب النصر واتحاد جدة السعودي على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر غوانغزهو يضرب موعداً مع أوراوا في المربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.