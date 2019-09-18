شكرا لقرائتكم غوانغزهو يضرب موعداً مع أوراوا في المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل غوانغزهو إيفرغراند الصيني عقد المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله الثمين 1 - 1 مع مضيفه كاشيما أنتلرز الياباني يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وحجز إيفرغراند مقعده في المربع الذهبي بهدف اعتباري حيث سبق له التعادل سلبيا على ملعبه ذهاب فيما ودع كاشيما أنتلرز البطولة من دور الثمانية بعدما فشل في تحقيق الفوز على ملعبه.

وأنهى إيفرغراند الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40 .

Advertisements

وتعادل كاشيما في الشوط الثاني بهدف برازيلي أيضا سجله لاعب الوسط سيرجيو أنطونيو سولير في الدقيقة 51 لكن هذا لم يكن كافيا حيث كان الفريق الياباني بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للمربع الذهبي.

ويواجه إيفرغراند في المربع الذهبي اختبارا يابانيا آخر حيث يلتقي أوراوا ريد دياموندز الياباني الذي تأهل يوم الثلاثاء لنفس الدور على حساب شنغهاي الصيني.

وفي المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي يلتقي السد القطري مع الهلال السعودي بعد تأهلهما على حساب النصر واتحاد جدة السعودي على الترتيب.