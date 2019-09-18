إستبعاد حسين عبدالغني من قائمة أهلى جدة أمام الفتح

أصدر صالح محسن المدرب المؤقت لفريق أهلى جدة قرر بإستبعاد حسين عبدالغني، من تدريبت الفريق استعدادًا لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين .

جاء سبب إستبعاد عبد الغني، هو كثرة الحديث خلال التدريب الأول الذي قاده المحمدي، فيما زاد من حجم المشكلة

بمغادرته أرض الملعب، والعودة إليها مرات عدة أثناء المران، قبل أن يغادره للمرة الأخيرة تزامناً مع نهايته دون استئذان، وهو ما أعتبره المدرب الجديد عدم جدية من اللاعب، مما دفع إدارة النادي للجلوس معه و مطالبته بالاعتذار.

وبالفعل توجه عبد الغني إلى المحمدي، واعتذر إليه عما بدر منه، ورد عليه المدرب بقبول الاعتذار، لكنه أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته، ما دفع اللاعب لمغادرة النادي دون تدريب.

كما تضامنت قرارات صالح المحمدي الاستغناء عن مازن بهلكي مساعد برانكو، بالاضافة إلى إحالة المدافع سعيد المولد للقائمة البديلة والاعتماد على الجزائري يوسف البلايلي أساسيًا فى مباراة الفتح السعودي القادمة.