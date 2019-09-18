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بيل يقود ريال مدريد في التشكيل المتوقع

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يحل الأسبانى صيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان فى التاسعه مساءا على ملعب الامراء ، ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات لدورى

ابطال اوروبا.

فيما يلى نعرض عليكم التشكيل المتوقع لريال مدريد ويأتى التشكيل كالتالى :

كورتوا، كارفاخال، فاران، ميليتاو، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، فاسكيز، بيل، بنزيما، هازارد .

جدير بالذكر ان ريال مدريد يغيب عنه بعض الاسماء المهمه مثل : سيرجيو راموس قائد الفريق بسبب الأيقاف وناتشو للأمر مثله، ولوكا مودريتش للإصابة b

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