بيل يقود ريال مدريد في التشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد الأسبانى صيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان فى التاسعه مساءا على ملعب الامراء ، ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات لدورى

ابطال اوروبا.

فيما يلى نعرض عليكم التشكيل المتوقع لريال مدريد ويأتى التشكيل كالتالى :

كورتوا، كارفاخال، فاران، ميليتاو، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، فاسكيز، بيل، بنزيما، هازارد .

جدير بالذكر ان ريال مدريد يغيب عنه بعض الاسماء المهمه مثل : سيرجيو راموس قائد الفريق بسبب الأيقاف وناتشو للأمر مثله، ولوكا مودريتش للإصابة b