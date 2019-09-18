يستقبل باريس سان جيرمان الليلة ريال مدريد فى افتتاح مواجهاته بدور المجموعات في دورى ابطال اوروبا ، فى التاسعة مساءا على ملعب الأمراء فى العاصمة باريس. ومن المتوقع ان يخوض الفريق المباراة بالتشكيل التالى : كيلور نافاس، كورزاوا، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات، فيراتي، إدريسا غاي، أنخيل دي ماريا، سارابيا، إيكاردي، تشوبو موتينغ . إيكاردي، تشوبو موتينغ . وستكون هذة المباراة هى الأولى لكيلور نافاس امام ناديه السابق ريال مدريد بعدما انتقل الى نادى العاصمة الباريسية . ويغيب ثلاثي الرعب كيليان مبابي وإدينسون كافاني للإصابة، ونيمار للإيقاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.