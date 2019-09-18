إنبي يضع الرتوش النهائية لموقعة بيراميدز

يؤدي فريق إنبي تدريبه الرئيسي مساء غد " الخميس" بملعبه بتروسبورت استعدادًا للقاء بيراميدز بعد غد في افتتاحية الدوري للموسم الجديد.
ويشارك في المران جميع اللاعبين حيث خلت القائمة من الإصابات والإيقاف.
من ناحية أخرى تعاقد نادى إنبى مع كريم فؤاد" مواليد 99 "ظهير أيمن فريق النجوم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع خلال فترةالانتقالات الصيفية الجارية.
كان على ماهر المدير الفنى لإنبى، قد طلب التعاقد مع كريم فؤاد بعد متابعتة مع فريقه الموسم الماضي حيث لعب معظم مباريات الدوري
وجاء ذلك لتعويض العجز الذى يعانى منه الفريق فى مركز الظهير الأيمن خصوصًا أنه لا يوجد سوى على فوزى كظهيرأيمن للفريق في هذا المركز .
وافق على ماهر المدير الفني لإنبي على السماح لإدارة ناديه لـإعارة 3 لاعبين مواليد 99 وهم: أحمد يوسف " مساك" لاف سي مصر ومحمد إسماعيل " مساك" ومصطفى محمد "باك رايت " لأسوان
بينما تم إعارة لاعب الفريق الأول محمود توبا "ديفندر " لأف سي مصر لمدة موسمين.
وأكد على ماهر أن فريقه جاهز للدوري بعد أن أتم مرحلة إعداد قوية واطمأن فيها على مجموعة لاعبيه الأساسيين والبدلاء.
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