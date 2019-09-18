جوانجزو الصيني يحسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تمكن فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني من حسم بطاقة تأهله للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل مع كاشيما أنتلرز الياباني بهدف لكل فريق ضمن إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وأحرز أندرسون تاليسكا هدف التقدم في الدقيقة

40 من زمن المباراة، ثم تعادل سيرجي سولير في الدقيقة 51 من المباراة، ليتأهل جوانجزو بإحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبتلك النتيجة حسم جوانزو الصيني أخر بطاقة لنصف نهائي أبطال

آسيا حيث سبقه بتلك الخطوة السد القطري بعد فوزه علي النصر السعودي، الهلال السعودي علي اتحاد جدة، إضافة إلي أوراوا الياباني علي شنغهاي الصيني.

ويستعد الفريق الصيني لملاقاة منافسة أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي بطولة آسيا الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل، بينما يلتقي الهلال والسد في نصف نهائي آخر.