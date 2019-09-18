تأجيل مباراة اتحاد جدة أمام التعاون فى الدوري السعودي للمحترفين

قررت لجنة المسابقات فى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل لقاء اتحاد جدة والتعاون المؤجل من الجولة الثالثة، والذي كان من المقرر أن يقام ما بين أيام 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، على ملعب الجوهرة

المشعة .

يستعد نادي التعاون السعودي المواجهة فريق الرائد غد الخميس، فى تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله

الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين .

بينما يتجدد اللقاء بين الاتحاد والهلال بعد أيام قليلة من الكلاسيكو الآسيوي، في ختام مباريات الجولة الرابعة على ملعب مدينة الملك عبدالله

بجدة في تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية .