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تأجيل مباراة اتحاد جدة أمام التعاون فى الدوري السعودي للمحترفين

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 قررت لجنة المسابقات فى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل لقاء اتحاد جدة والتعاون المؤجل من  الجولة الثالثة، والذي كان من المقرر أن يقام ما بين أيام 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، على ملعب الجوهرة

المشعة .

 يستعد نادي التعاون السعودي المواجهة  فريق الرائد غد الخميس، فى تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، 8:20 بتوقيت المملكة العربية على ملعب مدينة الملك عبدالله

وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين .

 بينما يتجدد اللقاء بين الاتحاد والهلال بعد أيام قليلة من الكلاسيكو الآسيوي، في ختام مباريات الجولة الرابعة على ملعب مدينة الملك عبدالله

بجدة في تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية .
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