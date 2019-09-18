كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن الشكل الجديد لأتوبيس الفريق، والذي سينقل اللاعبين خلال الموسم الجديد. ونشر عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لأتوبيس الفريق معلقًا " أتوبيس الموج الأزرق سموحة بشكلة الجديد، تصميم الكابتن إبراهيم حسن وتنفيذ إدارة الحركة في النادي ". على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لأتوبيس الفريق معلقًا " أتوبيس الموج الأزرق سموحة بشكلة الجديد، تصميم الكابتن إبراهيم حسن وتنفيذ إدارة الحركة في النادي ". يذكر أن فريق سموحة يستعد لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، في افتتاح مبارياتهم الموسم الجديد للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سموحة يكشف عن أتوبيس الفريق الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.