تعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غد الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري بمباراة فريق الشباب أمام نظيره ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والمقرر لها فى تمام الساعة 5:50 بتوقيت مصر ، و الساعة 6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية .

بينما يواجه التعاون السعودي نظيره فريق الرائد غد الخميس فى تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .

تستكمل مباريات الجولة الرابعة فى يوم الجمعة الموافق ٢٠ سبتمبر بلقاء العدالة أمام أبها الصاعدان حديثًا إلى الدرجة الأولى و المقرر لها فى تمام الساعة 5:20 بتوقيت مصر ، 6:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، يتبعها مباراة الفيحاء أمام نظيره الوحدة السعودي على ملعب مدينة المجمعة فى تمام الساعة 5:35 بتوقيت مصر ، 6:35 بتوقيت المملكة العربية .

تختتم مباريات يوم الجمعه بمواجهة النصر

وفريق الحزم و والمقرر لها فى تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الملك فهد الدولي .

وتقام مباريات فى اليوم الثالث من الجولة الرابعة مباراة الاتفاق أمام فريق الفيصلي يوم السبت ٢١ سبتمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام و المقر إقامتها فى تمام الساعة 5:15 بتوقيت مصر ، 6:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، يليها مباراة أهلى جدة أمام الفتح فى تمام الساعة 5:20 بتوقيت مصر ، الساعة 6:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي .