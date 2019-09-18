سموحة في معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي

حددَّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة بقيادة حسام حسن قائمة تضم أربعة وعشرين لاعباً، للانتظام فى معسكر مغلق بأحد فنادق غرب الإسكندرية استعدادًا لمباراة الأهلى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، فى تمام الخامسة والنصف مساء على ملعب استاد برج العرب.

وضمت قائمة المعسكر اللاعبين:

الهانى سليمان،عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل ، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى،فارس مجاهد، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، شريف رضا ، يوسف ديوب ، أحمد حمص ، إيدى ايمومو ، محمد حليمو

، إسلام الفار ، ناصر ماهر ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد جمال ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد كوفى.

وتغيب عن المعسكر،إبراهيم عبدالقوى، محمد نادى، أحمد فؤاد للإصابة، ومحمود معاذ وهيثم نادى ويوسف علاء ومحمد فهمى وسيف فاروق جعفر والسيد فريد للتأهيل تحت قيادة الدكتور مفيد خليل.