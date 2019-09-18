أهلى جدة يستنجد ببطل أفريقيا لتدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء دخول نادى أهلى جدة برئاسة أحمد الصائغ فى مفاوضات مع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، لتولي مهمة تدريب الفريق السعودي خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أن دخول بلماضي، ضمن ترشيحات إدارة الأهلي نظرًا لتألقه اللافت خلال تدريب الجزائر وتتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في يونيو الماضي . نظرًا لتألقه اللافت خلال تدريب الجزائر وتتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في يونيو الماضي . ويعد كلاً من الأرجنتيني رامون دياز، السويسري كريستيان جروس، الإيطالي كلادوديو رانييري و الجزائري جمال بلماضى من الملفات المرشحة بقوة لتدريب أهلى جدة خلال المرحلة المقبلة . و الجزائري جمال بلماضى من الملفات المرشحة بقوة لتدريب أهلى جدة خلال المرحلة المقبلة . ويحتل نادي أهلى جدة المركز 9 برصيد 4 نقاط، يستعد لمواجهة الفتح مساء السبت المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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