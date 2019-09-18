مانشستر يونايتد يحول أنظاره إلى مهاجم بورنموث

يتطلع مانشستر يونايتد إلى تعزيز خط هجومه في عام 2020 بضم مهاجم نادي بورنموث “كالوم ويلسون” كجزء من استراتيجية النادي الجديدة، المتمركزة على ضم لاعبين صغار السن من إنجلترا والجزر البريطانية.

ويدرس المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” التحرك صوب الثنائي “جيمس ماديسون وجادون سانشو” بخلاف تفكيره في شراء كالوم ويلسون الذي حظى باهتمام كبير من تشيلسي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، سيكون كالوم يلسون، 27 عامًا، الهدف الأساسي بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد بدءًا من الميركاتو الصيفي 2020، بعد أن أظهر ثبات كبير في المستوى رفقة بورنموث، حيث شارك في 26 هدفًا منذ بداية موسم 2018/19، من بينهم 17 هدفًا سجلهم بنفسه.

والشيء بالشيء يذكر، فقط نجم مانشستر سيتي “رحيم ستيرلينج” هو مَن يشارك في أهداف أكثر من كالوم ويلسون برصيد 32 هدفًا.

ويتفوق رصيد ويلسون بستة مشاركات أكثر من مهاجم مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد” الذي سجل 13 هدفًا وقام بتمهيد 7 كرات حاسمة منذ بداية الموسم الماضي.

وتفيد التقارير أن سولشاير كان يريد ضم الثنائي “شون لونجستاف وناثان كولينز”، نجما نيوكاسل وستوك سيتي -على الترتيب- خلال الميركاتو الصيفي قبل أن تفشل المفاوضات في الأيام الأخيرة من السوق.

ثورة الشباب

تباهى مدراء أولد ترافورد بإنفاقهم على النجوم البريطانيين أمثال “هاري ماجواير وآرون وان بيساكا ودانييل جيمس” خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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ويُعتقد أن قيمة كالوم ويلسون تتراوح ما بين 30 إلي 40 مليون جنيه إسترليني، في حين أن ماديسون وسانشو قد يُكلفان 200 مليون جنيه إسترليني لامتلاكهما مهارات وقدرات خاصة في خط الوسط.

وبينما يتطلع اليونايتد إلى وليمة إنجليزية، طالب أسطورة النادي جاري نيفيل بأن يقوموا بإنشاء “عمود فقري” فرنسي بالكامل، من خلال التعاقد مع ثلاثي منتخب الديوك “رافاييل فاران ونجولو كانتي وكيليان مبابي”.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “يجب على مانشستر يونايتد بطريقة ما على الحصول على عمود الفقري للفريق”.

“انظروا إلى ليفربول. فابينيو، أليسون، فيرجيل فان ديك، وروبرتو فيرمينو. لاعبون لا يصدقون، مثل مانشستر سيتي”.

وأجاب نيفيل عندما سئُل على تويتر عن من سيكون اللبنات الأساسية في اليونايتد: “فاران، كانتي، ومبابي”.

لكن اليونايتد يستعد لعدم ضم أي وجوه جديدة في ميركاتو يناير من أجل إدخار أكبر قدر ممكن من الأموال من أجل تحقيق جميع رغبات مديره الفني في الميركاتو الصيفي المقبل.