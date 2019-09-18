جدول رواتب لاعبي ريال مدريد في الموسم الجديد

بعد وصوله إلى صفوف نادي ريال مدريد في الموسم الجديد قادما من تشيلسي الإنجليزي، تصدر النجم البلجيكي إيدين هازارد لائحة الرواتب في النادي الملكي رفقة الويلزي جاريث بيل، إذ يتلقى يتقاضى اللاعبان راتبًا سنويًا صافيًا قيمته 15 مليون يورو.

وكشفت تقارير إعلامية ألمانية أن النادي الملكي مكن المهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش من راتب سنوي صافي قيمته 5 مليون يورو، وهو ما يُمثل ثلاثة أضعاف الراتب الذي كان يتلقاه في ناديه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ.

جدول رواتب لاعبي نادي ريال مدريد :