اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، أنه حظر على والدته دولوريس أفيرو، مشاهدة المباريات التي يشارك فيها.
وقال رونالدو خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان: "والدتي تشعر بالتوتر الشديد، ولا أفهم السبب، في الوقت الحالي لا أسمح لها بمشاهدة المباريات المهمة، أطلب من أصدقائي البقاء معها أثناء المباريات".
وتابع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "أغمي عليها مرتين في الملعب، إنها عصبية للغاية، لم يعد لدي أب ولا أريد أن أفقد والدتي، لذا أخبرتها أنها لن تشاهد مباريات نصف النهائي أو النهائي".
وكانت هذه المقابلة عاطفية جدا لرونالدو، حتى أنه ذرف الدموع، عندما عرض عليه مورغان، مقطع فيديو، ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي توفى عام 2005، عن عمر يناهز 52 عاما، بعد معاناة مع مرض الفشل الكبدي، والذي أصيب به نتيجة إدمانه شرب الكحول.
ولم يكن رونالدو حينها يتجاوز العشرين من عمره.
وتبلغ دولوريس أفيرو 65 عاما، وكشفت مطلع أغسطس الماضي، أنها تكافح من أجل حياتها بعد مأساة تجدد معاناتها من سرطان الثدي.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يحظر على والدته مشاهدة التلفاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.