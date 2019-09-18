ثلاثة عوامل تقلق يوفنتوس قبل موقعة أتلتيكو مدريد



يحل يوفنتوس ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويبحث الفريقان عن بدء المنافسات القارية بأفضل طريقة ممكنة، وجمع النقاط الـ 3 في بداية المشوار، نحو اللقب الصعب على الفريقين.



وهذه أبرز العوامل التي تقلق يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو، في السطور التالية:



الإصابات



عانى يوفنتوس في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات بالفريق، حيث تلقى ضربة موجعة بعدما أصيب القائد جورجيو كيليني، بالرباط الصليبي قبل مواجهة نابولي بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.



وتأكد غياب كيليني لحوالي 6 أشهر ليفقد الفريق عنصرا ذو قيمة كبيرة في خط الدفاع.



الإصابات لم تقف عند حد كيليني، بل وصلت إلى ثلاثي جديد، إذ أصيب البرازيلي دوجلاس كوستا، والبوسني ميرالم بيانيتش والبرازيلي دانيلو، خلال مباراة فيورنتينا الأخيرة بالدوري، وخرج الثلاثي من المباراة في تبديلات اضطرارية.



ومع ذلك دخل دانيلو وبيانيتش قائمة اليوفي لمباراة أتلتيكو، إلا أن كوستا سيغيب لحوالي 15 يومًا.



أجواء مشحونة



من المتوقع أن تكون الأجواء في ملعب واندا ميتروبوليتانو، مشحونة للغاية، خاصة بعد واقعة الموسم الماضي، عندما تقابل الفريقين أيضًا في دور الـ 16.



وفاز الروخيبلانكوس في مباراة الذهاب حينها (2-0)، بينما تهكم دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، على يوفنتوس بحركة "غير أخلاقية" استفزت جماهير ولاعبي الفريق الإيطالي.



وفي مباراة الإياب، نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هاتريك ليقود السيدة العجوز صوب ربع النهائي، بينما سخر البرتغالي من سيميوني وردة فعله في الذهاب خلال احتفاله بأحد أهدافه في شباك الروخيبلانكوس، مما زاد من حالة الشحن الجماهيري.



وبالتأكيد لن تمر تلك الحادثة مرور الكرام، حيث يتوقع أن يلقى فريق يوفنتوس معاملة سيئة من قبل الجماهير الإسبانية، والتي ستزيد من حماسة اللقاء.



الجبهة اليمنى



تمثل الجبهة اليمنى ليوفنتوس صداعا في رأس ساري خلال مواجهة أتلتيكو، فبعد غياب دوجلاس كوستا، ومن المتوقع أن يدفع ساري ببيرنارديسكي كجناح أيمن، ورغم تألقه إلا أنه لن يكون في نفس مستوى الموهبة البرازيلية.



كما يعد مركز الظهير الأيمن بمثابة الخطر الأكبر على يوفنتوس، خاصة أن دانيلو تعرض لإصابة قوية قبل أيام مما يعني أنه قد يكون غير لائق بشكل كامل للمشاركة، بجانب أنه لا يوجد بديل لدانيلو، في ظل استمرار غياب ماتيا دي تشيليو للإصابة.



وسيكون على دانيلو مواجهة ضغط الجبهة اليسرى لأتلتيكو، المتمثلة في الثنائي ليمار، ولودي المتوقع أن يشاركا من البداية، إلى جانب مواجهة خطر جواو فيليكس الذي قد يتبادل الأدوار والمراكز في بعض أوقات المباراة، ليلعب على الجهة اليسرى، وهو الأمر الذي قد يزيد من إزعاج ساري ومدافعه البرازيلي.





المصدر: موقع كورة