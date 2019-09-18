

يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لموقع "هو سكورد"، فإن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيخوض المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: كورتوا.



الدفاع: ميندي – ميليتاو – فاران - كارفاخال.



الوسط: كروس – كاسيميرو – خاميس.



الهجوم: بيل – هازارد – بنزيما.



ويغيب عن الميرينجي كل من: مارسيلو، سيرجيو راموس، ناتشو، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، ماركو أسينسيو، إيسكو، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، لأسباب مختلفة.



وعلى الجانب الآخر، يُنتظر أن يدخل المدير الفني لسان جيرمان، توماس توخيل، المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: نافاس.



الدفاع: بيرنات – سيلفا – كيمبيمبي – مونييه.



الوسط: فيراتي – ماركينيوس – جايا.



الهجوم: دي ماريا – إيكاردي – سارابيا.



ويغيب عن سان جيرمان كل من، إدينسون كافاني، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، كيرير، جوليان دراكسلر.

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كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يتحدى إيكاردي في التشكيل المتوقع للريال وباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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