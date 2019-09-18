رياضة | ننشر جدول مباريات بتروجت بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول مباريات بتروجت بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019- 2010 والتي أجريت داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات قوية لفريق بتروجت بالمجموعة الثانية.

وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريق، حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.

وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

- مباريات بتروجت في الدور الأول :

1- النصر × بتروجت

2- الداخلية × بتروجت

3- بتروجت × سيراميكا

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4 - بتروجيت × القناة

5- شبين × بتروجت

6- الزرقا × بتروجت

7- الترسانة × بتروجت

8- بتروجت × كوكاكولا

9- منتخب السويس × بتروجت

10- المريخ × بتروجت

11- بتروجت × النجوم