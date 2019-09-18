رياضة | كوكاكولا يصطدم بالنصر في إفتتاح القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يصطدم بالنصر في إفتتاح القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يصطدم فريق كوكاكولا مع فريق النصر في الجولة الأولى التي ستقام خلال أكتوبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية لفريق كوكاكولا خلال الدور الأول :

- الأسبوع الأول : كوكاكولا مع النصر

- الأسبوع الثاني: السويس مع كوكا كولا

- الأسبوع الثالث : كوكاكولا مع النجوم

- الأسبوع الرابع: المريخ مع كوكاكولا

- الأسبوع الخامس : كوكاكولا مع جمهورية شبين

- الأسبوع السادس: الداخلية مع كوكاكولا

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- الأسبوع السابع: كوكاكولا مع سيراميكا

- الأسبوع الثامن: بتروجت مع كوكاكولا

- الأسبوع التاسع: كوكاكولا مع الزرقا

- الأسبوع العاشر: القناة مع كوكاكولا

- الأسبوع الحادى عشر: كوكاكولا مع الترسانة

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية.

ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى مجموعة الصعيد

المنيا، الفيوم، بنى سويف، تليفونات بني سويف، بترول أسيوط، ديروط، طهطا، الإعلاميين، البنك الأهلي، سوهاج، الألومنيوم، قنا.

وتتضمن المجموعة الثانية كلا من نجوم المستقبل، الداخلية، بتروجت، الترسانة، القناة، سيراميكا كليوباترا، كوكا كولا، النصر، المريخ، منتخب السويس، جمهورية شبين، الزرقا.

ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الرجاء، الأوليمبي، دمنهور، بلدية المحلة، غزل المحلة، دكرنس، الحمام، المنصورة، فاركو، مالية كفر الزيات، بيلا ،أبو قير .