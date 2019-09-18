رياضة | تعرف على مباريات بلدية المحلة بالمجموعة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات بلدية المحلة بالمجموعة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دوري القسم الثاني لموسم 2019-2020 والتي أقيمت اليوم بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن ماريات قوية ومرتقبة لفريق بلدية المحلة.

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية.

ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى أندية المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم .

وتتضمن المجموعة الثانية أندية سيراميكا ، الداخلية ، الترسانة ، منتخب السويس ، القناة ، النجوم ، الزرقا ، المريخ ، بتروجيت ، جمهورية شبين ، كوكاكولا ، النصر،

ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الحمام ،المنصورة ، غزل المحلة،دكرنس،فاركو ،دمنهور،الرجاء،أبو قير للإسمدة، بلدية المحلة ، بيلا ، الأوليمبي، مالية كفر الزيات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة للبلدية خلال الدور الاول :

الأسبوع الأول

- البلدية مع دمنهور

الأسبوع الثاني

- الرجاء مع البلدية

الأسبوع الثالث

- البلدية مع ابوقير

الأسبوع الرابع

- المنصوره مع البلدية

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الأسبوع الخامس

- بيلا مع البلدية

الأسبوع السادس

- البلدية مع الاولمبي

الأسبوع السابع

- مالية كفر الزيات مع البلدية

الأسبوع الثامن

- البلدية مع الحمام

الأسبوع التاسع

- غزل المحله مع البلدية

الأسبوع العاشر

- بلدية مع دكرنس

الأسبوع الحادي عشر

- فاركو مع البلدية