رياضة | تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2023، والذي سيعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" بصدد الإعلان عن استضافة ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن، لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن ملعب النهائي سيكون الاسبوع المقبل.

واشارت الشبكة العالمية أن ألكسندر سيريفين رئيس الاتحاد الأوروبي سوف يعلن في اجتماع "EXCO" الاسبوع المقبل، عن استضافة مدينة سان بطرسبيرج الروسية لنهائي موسم 2020-2021، وميونيخ الألمانية لنهائي موسم 2021-2022، بينما سيقام نهائي نسخة 2022-2023 علي ملعب "ويمبلي" في لندنة.

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ويعتبر ملعب ويمبلي واحد من أعرق الملاعب حول العالم تصل سعته الاستيعابية لـ 90 ألف مشجع، ويستضيف الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، حيث سبق واستضاف النهائي في 2011 بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، وكذلك 2013 بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، أقيم علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادي أتليتكو مدريد وجمع بين ناديي ليفربول وتوتنهام، وتوج الريدز بلقب البطولة بعدما تغلب على السبيرز بهدفين دون مقابل، بينما يستضيف ملعب "أتاتورك" باسطنبول النسخة الحالية للبطولة.

كما ذكر تقرير شبكة "سكاي" أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" سوف يعلن أيضًا عن التفاصيل الخاصة بالبطولة الثالثة للأندية مع دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي، حيث سيحدد موعد انطلاق البطولة ونظامها في الاجتماع المحدد له الاسبوع المقبل.