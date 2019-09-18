رياضة | اعترافات مثيرة لسالم الدوسري تثير غضب الشارع السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات مثيرة لسالم الدوسري تثير غضب الشارع السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الدوسري قد تحصل على جائزة رجل المباراة من قبل اللجنة المنظمة، وذلك بعد أداءه الرائع الذي أستحق عليه تحية جماهير نادي الهلال، ولكن جماهير اتحاد جدة لم تكن كذلك، حيث هاجمت اللاعب بصورة كبيرة خلال المباراة، مؤكدة بأنه كان يقصد إستفزاز مشاعر جماهير الاتحاد بصورة مستمرة خلال اللقاء.
وعلق الدوسري على هذا التصرف قائلًا: "أعتقد بأنه تصرف إحترافي للغاية، لم أكن أقصد الإساءة لأي شخص، أنا أريد أن أجعل فريقي ينتصر، وهذا ما تحقق في نهاية الأمر".
وأشار سالم الدوسري في ختام تصريحاته إلى كونه يرى أن ما فعلته جماهير الاتحاد كان أمر مبالغ فيه للغاية، خاصة لكونه يحترم الجماهير السعودية بشكل عام، وخاصة جماهير نادي الاتحاد، ولا يوجد بينه وبينهم أي خلافات سابقة.