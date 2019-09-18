رياضة | اعترافات مثيرة لسالم الدوسري تثير غضب الشارع السعودي

وكان الدوسري قد تحصل على جائزة رجل المباراة من قبل اللجنة المنظمة، وذلك بعد أداءه الرائع الذي أستحق عليه تحية جماهير نادي الهلال، ولكن جماهير اتحاد جدة لم تكن كذلك، حيث هاجمت اللاعب بصورة كبيرة خلال المباراة، مؤكدة بأنه كان يقصد إستفزاز مشاعر جماهير الاتحاد بصورة مستمرة خلال اللقاء.

في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أعترف سالم الدوسري، بأنه قد قام ببعض الحركات الإستعراضية في نهاية المباراة، من أجل إستفزاز لاعبي الاتحاد وإخراجهم عن تركيزهم وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرض اللاعب لضربة من أحد لاعبي النمور، وبدأت بعدها مشاجرة بين اللاعبين داخل أرضية الملعب.

وعلق الدوسري على هذا التصرف قائلًا: "أعتقد بأنه تصرف إحترافي للغاية، لم أكن أقصد الإساءة لأي شخص، أنا أريد أن أجعل فريقي ينتصر، وهذا ما تحقق في نهاية الأمر".

وأشار سالم الدوسري في ختام تصريحاته إلى كونه يرى أن ما فعلته جماهير الاتحاد كان أمر مبالغ فيه للغاية، خاصة لكونه يحترم الجماهير السعودية بشكل عام، وخاصة جماهير نادي الاتحاد، ولا يوجد بينه وبينهم أي خلافات سابقة.