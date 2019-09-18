رياضة | مؤمن زكريا يفاجيء أعضاء الجبلاية

تواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل مقر الجبلاية صباح اليوم الأربعاء قبل السفر إلى ألمانيا.

وجاء تواجد زكريا داخل الجبلاية من أجل إنهاء بعض الاجراءات الخاصة بتأشيرة سفره إلى ألمانيا والتي وصلت خلال الساعات الأخيرة لتلقي العلاج.

وحصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأشيرة دخول الأراضي الألمانية من أجل الخضوع للعلاج هناك قبل عودته للملاعب.

ويأتي سفر زكريا إلى العاصمة الألمانية برلين؛ بعدما أعلن عن تعرضه لإصابة خطيرة بجانب إصابته بمرض نفسي بنسبة 60%؛ وهو ما يعوقه من المشاركة في المباريات وتسبب في خروجه من قائمة المارد الأحمر؛ بالموسم الجديد.

وكان مؤمن زكريا قد حرص على حضور مران الفريق الأحمر عصر أمس رفقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وحرص مؤمن زكريا والخطيب على دعم الفريق عن طريق حضوره لمران القلعة الحمراء قبل لقاء أمام الزمالك.

وخلال تواجد مؤمن زكريا في مران الأهلي اجتمع بيبو مع اللاعب واطمأن على حالته الصحية، وأخر التطورات في حالته.

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ويستعد مؤمن للسفر إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبلة من أجل الخضوع للعلاج هناك للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأكد بيبو خلال جلسته مع زكريا بأن النادي لن يتخلى عنه وسيوفر له كل الدعم من أجل العودة سريعًا للملاعب مرة أخرى.

كما أكد بيبو أن مجلس إدارة النادي والجميع داخل الأهلي ينتظر عودته من جديد ويتمنى له العودة سريعًأ والتعافي من الإصابة.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ يناير الماضي، بعدما فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي.

ولم يقيد زكريا في قائمة الأهلي للموسم الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به، ليقرر الأهلي تحمل تكاليف علاج اللاعب.

وكشف مؤمن زكريا عبر برنامج اللعيب الذي يقدمه "مهيب عبد الهادي"، إصابته النفسية و البدنية، و قد تلقى زكريا الدعم من قبل جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تكفله بعلاج اللاعب الذي يستعد للسفر إلي ألمانيا لبداية علاجه؛ مع استمرار راتبه بصورة طبيعية.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري في نسخته الاستثنائية الماضية، ويشارك الزمالك كبطل لكأس مصر.