رياضة | تعرف علي مباريات دكرنس بالقسم الثانى

أجريت منذ قليل قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية.

ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى أندية المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم وتتضمن المجموعة الثانية أندية سيراميكا ، الداخلية ، الترسانة ، منتخب السويس ، القناة ، النجوم ، الزرقا ، المريخ ، بتروجيت ، جمهورية شبين ، كوكاكولا ، النصر ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الحمام ،المنصورة ، غزل المحلة،دكرنس،فاركو ،دمنهور،الرجاء،أبو قير للإسمدة، بلدية المحلة ، بيلا ، الأوليمبي، مالية كفر الزيات

وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة لدكرنس خلال الدور الأول

- الأسبوع الأول : الأوليمبى مع دكرنس

- الأسبوع الثاني : دكرنس مع مالية كفرالزيات

-الأسبوع الثالث :الحمام مع دكرنس

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- الأسبوع الرابع : دكرنس مع غزل المحلة

- الأسبوع الخامس : دكرنس مع المنصورة

- الأسبوع السادس : فاركو مع دكرنس

-الأسبوع السابع : دكرنس مع دمنهور

-الأسبوع الثامن : الرجاء مع دكرنس

-الأسبوع التاسع : دكرنس مع أبوقير للأسمدة

- الأسبوع العاشر : بلدية المحلة مع دكرنس

- الأسبوع الحادي عشر : دكرنس مع بيلا