رياضة | قرعة القسم الثاني .. 11 مباراة قوية للقناة في الموسم الجدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة القسم الثاني .. 11 مباراة قوية للقناة في الموسم الجدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 والتي أقيمت منذ قليل داخل الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات قوية لفريق القناة أحد فرق المجموعة الثانية.

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات حيث تشمل المجموعة الأولى فرق : المنيا ، بني سويف، وتليفونات بني سويف، والفيوم ، وديروط ، وبترول أسيوط، ونادي سوهاج ، ونادي طهطا، والألومنيوم ، وشبان قنا، والبنك الأهلي، والإعلاميين.

ويتواجد في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

وتتضمن المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مرتقبة للقناة خلال الدور الأول :

- الأسبوع الأول : القناة مع النجوم

- الأسبوع الثاني : المريخ مع القناة

-الاسبوع الثالث : القناة مع جمهورية شبين

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الاسبوع الرابع : الداخلية مع القناة

الاسبوع الخامس : القناة مع سيراميكا

الاسبوع السادس : بتروجت مع القناة

الاسبوع السابع : القناة مع الزرقا

الاسبوع الثامن : النصر مع القناة

الاسبوع التاسع : الترسانة مع القناة

الاسبوع العاشر : القناة مع كوكاكولا

الاسبوع الحادي عشر : السويس مع القناة