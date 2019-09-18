رياضة | تعرف على مباريات المنيا في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات المنيا في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية.

ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى أنديه كل من : المنيا ، بني سويف، وتليفونات بني سويف، والفيوم ، وديروط ، وبترول أسيوط، ونادي سوهاج ، ونادي طهطا، والألومنيوم ، وشبان قنا، والبنك الأهلي، والإعلاميين.

ويتواجد في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

وتتضمن المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة للمنيا خلال الموسم الكروي الجديد ،حيث أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم بأن دوري القسم الثاني، سينطلق غقب العاشر من شهر أكتوبر الجاري،.

وجاءت مباريات نادي المنيا في الموسم الجديد علي النحو التالي:

- الأسبوع الأول : المنيا مع سوهاج

- الأسبوع الثاني : الألومنيوم مع المنيا

- الأسبوع الثالث : بني سويف مع المنيا

- الأسبوع الرابع : المنيا مع بترول أسيوط

- الأسبوع الخامس: الإعلاميين مع المنيا

- الأسبوع السادس : المنيا مع ديروط

- الأسبوع السابع : الفيوم مع المنيا

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- الأسبوع الثامن : المنيا مع تليفونات بني سويف

- الأسبوع التاسع : البنك الأهلي مع المنيا

- الأسبوع العاشر : المنيا مع طهطا

- الأسبوع الحادي عشر : شبان قنا مع المنيا

- الأسبوع الثاني عشر : سوهاج مع المنيا

- الأسبوع الثالث عشر : المنيا مع الألومنيوم

- الأسبوع الرابع عشر : المنيا مع بني سويف

- الأسبوع الخامس عشر : بترول أسيوط مع المنيا

- الأسبوع السادس عشر : المنيا مع الإعلاميين

- الأسبوع السابع عشر : ديروط مع المنيا

- الأسبوع الثامن عشر : المنيا مع الفيوم

- الأسبوع التاسع عشر : تليفونات بني سويف مع المنيا

- الأسبوع العشرون : المنيا مع البنك الأهلي

- الأسبوع الحادي والعشرين: طهطا مع المنيا

- الأسبوع الثاني والعشرين: المنيا مع شبان قنا