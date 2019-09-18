اونلاين | يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر ريال مدريد اليوم جودات متعددة youtube رابط شوتHD

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موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد و باريس سان جيرمان” أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة وعبور دور المجموعات حتى النهاية.

مشوار ريال مدريد فى دور المجموعات

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موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الأولى من دور المجموعات خلال الجولات ال6 المقررة، وفي الأسطر القادمة سنذكر لكم موعد مواجهات الملكى فى جميع الجوالات:

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يطمح هذا الموسم فى العودة لتحقيق الانتصارات، والبحث عن طريق التتويج بعد الموسم الماضي الأكثر من كارثى دون تحقيق أى بطولة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد و باريس سان جيرمان أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة و عبور دور المجموعات حتى النهاية.

