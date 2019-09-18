شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يغلي.. ترند يشعل السعودية بعد تأهل الهلال لنصف نهائي دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل

تمكن فريق الهلال من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بعدما فاز على نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، وهو ما سبب حالة من الغضب لجماهير فريق النصر .

النصر يغلي بسبب الدوسري وجوفينكو

حكم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من المباراة، قبل أن يقوم سالم الدوسري بفض الاشتباك، وتسجيل هدف التقدم للهلال، قبل أن يقوم سيباستيان جوفينكو باطلاق رصاصة الرحمة تجاة الاتحاد، عن طريق تسجيل الهدف الثالث الذي أنهى المباراة أكلنيكيًا.

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وتعد هزيمة الاتحاد من الهلال سببًا كافيًا ليبدو وأن النصر يغلي، خصوصًا وأنه الفريق الذي دائمًا ما يطارد الهلال، تزامنًا مع خروج النصر من البطولة، والذي سبب الكثير من الأزمات داخل النادي وبين الجماهير.

وكانت بعض جماهير الهلال قد دشنت هاشتاج النصر يغلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أجل الاحتفال بالفريق بعد تأهله لنصف النهائي، وإبراز سقوط النصر وتوديعه لمنافسات البطولة .

النصر يغلي لتفوق الهلال نفسيًا قبل العودة لصراع تصدر جدول الدوري

وتأتي حالة الفرحة التي يعيشها لاعبو الهلال وجماهيره، قبل أيام من العودة إلى الدوري السعودي واسئناف مبارياته، حيث يتشارك الهلال والنصر في صدارة جدول الترتيب، برصيد 7 نقاط لكل منهما، إلا أن الأزرق الهلالي يتفوق بفارق الأهداف .