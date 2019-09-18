شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يصدر قرارًا ناريًا ضد لاعب أهلي جدة بعد تجاوزاته والان مع التفاصيل
قرر صالح المحمدي المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي ، استبعاد اللاعب حسين عبد الغني من تدريبات الفريق الجماعية، في أول قرار له فور تعيينه بعد إقالة الكرواتي برانكو .
وأوضحت صحيفة" الاقتصادية" بأن سبب الاستبعاد هو كثرة الكلام أثناء التدريب وتفاقمت المشكلة بمغادرة عبد الغني أرض الملعب والعودة إليه عدة مرات أثناء التدريب ومغادرة التدريب دون استئذان.
وقامت إدارة الكرة بالاجتماع مع اللاعب لتبلغه بالتجاوزات التي حدثت في تدريب أمس وطالبته بالاعتذار للمدرب ليتوجه قائد الفريق بالاعتذار ولكن يبلغه المحمدي باستبعاده وعدم الحاجة إلى خدماته .
والجدير بالذكر أنه من ضمن خطوات الإصلاح استبعاد المدرب الوطني مازن بهكلي المساعد السابق لبرانكو وتحويل المدافع سعيد المولد إلى التدرب مع القائمة البديلة وتعويضه باللاعب عبدالله حسون .
وعلى صعيد منفصل فيما يخص مشوار الفريق ببطولة الدوري ، قرر المحمدي، الاعتماد على الجزائري يوسف البلايلي، كنعصراً أساسيًا في لقاء الفريق مع الفتح المدرج ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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