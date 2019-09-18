شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز والخليفي يلتقيان لأول مرة منذ ملحمة نيمار والان مع التفاصيل
لا يمكنك القول أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان من الأندية الشقيقة ، ولكن العلاقة بين الناديين جيدة يتم لفت انتباه بلانكوس أو الباريسيين إلى الآخر ، كما يتضح من انتقال كيلور نافاس إلى حديقة الأمراء هذا الصيف ، وأيضًا مع ملحمة نيمار.
يستعد كوستاريكا لاول مرة مع أوروبا في باريس سان جيرمان بعد أسابيع قليلة فقط من انضمامه إلى مدريد ، سيكون ألفونس أريولا ، الذي وقع عقدًا مع لوس بلانكوس على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل كجزء من صفقة كيلور ، على مقاعد نادي مدريد في منزل والديه.
فلورنتينو بيريز وناصر آل أمام خليفي ، رئيس ريال مدريد و باريس سان جيرمان ، يوم طويل أمامهما. قبل المباراة وأثناءها وبعدها ، سيتحدثون عما حدث في الأشهر القليلة الماضية. قد يصل إلى أسفل الخط ، لكن خاصة الفرنسي حيث لم يوقع مبابي على عقد بناءً على طلب نيمار بمغادرة باريس سان جيرمان ، قام الخليفي والمدير الرياضي لباريسيون ، ليوناردو ، بالبحث عن وجهة للبرازيليين وعرفوا أن مدريد يمكن أن تكون مناسبة بشكل جيد ، في حين أنهم كانوا يدركون أن لوس بلانكوس يمكنه تلبية مطالبهم الاقتصادية.
ستحصل فلورنتينو على فرصة للقاء أمير قطر ، تميم بن حمد آل ثاني ، الذي قال إنه سيأتي إلى باريس لمشاهدة المباراة باريس سان جيرمان في مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الموسم الماضي ، والتي شهدت خروج دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من الضربة القاضية العلاقة بين رئيس لوس بلانكوس والأمير جيدة على جميع المستويات ، على الصعيدين المهني والرياضي.
إيمانويل ماكرون ، الرئيس الفرنسي ، الذي سيكون أيضًا في صندوق المخرجين ، والذي من المحتمل أن يحضره نيكولا ساركوزي ، أحد أتباع فريق باريس سان جيرمان الحازمين.
ثبات الأمير سيراقب الأمير المباراة من صندوقه وسيشارك في مباراة معادية الجو ، مع استمرار تأثير نيمار في النادي ، على الرغم من أن المهاجم البرازيلي سيغيب عن أول مباراتين لدوري باريس سان جيرمان من خلال تعليقه. تعتمد القرارات الرياضية على ليوناردو والخليفي ، لكن الأمير هو صاحب النهائي دائمًا.
على سبيل المثال ، فقد أظهر من خلال مطالبته بمبلغ 222 مليون يورو التي دفعها العملاقون الفرنسيون لنيمار في عام 2017. وخلال الصيف ، بدا فريق باريس سان جيرمان في توجيه الموازين نحو مدريد في حالة مغادرة نيمار للنادي.
العلاقة بين برشلونة ومدريد جاءت قبل موسمين ، عندما قام الجانب الفرنسي بضجة خارج فندق مدريد قبل مباراتهم ضد باريس سان جيرمان على أمل ألا يسمحوا لزين الدين
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