شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: علاقتي الحميمة مع جورجينا أجمل من هدفي الشهير أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل

إعتبر النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، أن علاقته الحميمة مع صديقته ​جورجينا رودريجيز​، أجمل من الهدف الشهير الذي سجّله في شباك نادي يوفنتوس الإيطالي، عندما كان لاعبا في ريال مدريد، موسم 2017-2018 في ​دوري أبطال أوروبا​.

وقال النجم البرتغالي خلال مقابلته، نقلا عن موقع غول الإيطالي: "لقد حاولت أن أسجل مثل هذا الهدف خلال عدة سنوات، سجلت أكثر من 700 هدف لكني لم أنجح في تسجيل هدف كهذا، وبعدها قد حصل ذلك، وأمام من؟ أمام بوفون وضد يوفنتوس وأين في دوري أبطال أوروبا، لقد كان علامة فارقة".

وردا على سؤال ما اذا كان هذا الهدف أجمل من ممارسة الجنس مع جورجينا رد رونالدو: "لا, مقارنة بجورجينا طبعا لا".