شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو كونتي يصف نفسه بـ "الحمار الكبير" لهذا السبب ! والان مع التفاصيل

أطلق المدير الفني لنادي إنتر ميلان تصريحات مثيرة بعد الخسارة أمس الثلاثاء أمام فريق سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي: "بالتأكيد غير راض عن هذا الأداء. أول شخص مسؤول عني هو أنني لم أسجل ما كان علي فعله ، سواء في الخيارات الأولية أو في فهم نوع اللعبة التي كنت ألعبها".

يعتبر تحليل أنطونيو كونتي أمرًا بالغ الأهمية بعد تعادله 1-1 على أرضه في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو من مباراة الإنتر ضد سلافيا براغ.

وتابع المدرب الايطالي:"يجب ترك الأولاد في سلام، أتحمل مسؤولية الخسارة"".

وصرح مدرب الانتر إلى صحيفة "Sky ": أنا حمار كبير، وكان بإمكاننا فعل الكثير ، ليست هذه هي كرة القدم التي ندربها ، وعندما تكون هناك صعوبات يجب أن تكون لدينا شخصية أكثر ، يجب أن ننمو كثيرًا من وجهة النظر هذه. للعمل ، لم نظهر أي شيء مما حاولنا ".

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وأضاف:"لعب سلافيا براغ بالتأكيد بطريقة أوروبية ، حيث هاجم وأحضر بقوة عالية وسرعة عالية وضغط شديد للغاية. في ألعاب أخرى وجدنا فرقًا تنتظرنا في الشوط ، بينما هاجمونا ، كان علينا أن نجد من الحلول المختلفة ".

وأجاب كونتي ، مشجعًا على أداء لوكاكو: "أنا لا أتحدث عن الأفراد ، اليوم كنا جميعًا تحت مستوى الاكتفاء. أنا الشخص الذي يجب أن أضعه خلف السبورة ، بل أنا أكثر المؤمنين على الإطلاق ، ثم لا يوجد بحاجة إلى التحدث عن واحد أو آخر ".

وأكمل: "الصعوبات على المستوى البدني؟ دعونا نتحدث عن أي شيء. لقد ضربونا في كل شيء: في الشدة ، دائمًا أولاً على الكرة ، في الضيق في التناقضات. لم نظهر شيئًا عن فكرتنا عن اللعبة إنها جزء من النمو ، من أنت تعتقد أنني وصلت ، ولمس وأصبح بجعة.

وأكد: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من ناحية الأولاد، هناك الكثير من الإرادة ، لكن المستوى مرتفع ومن الضروري أن تنمو ".

وأجاب عن أداء يمكن أن يكون بمثابة المنبه؟ :"بصحة جيدة أم لا، إنها خطوات نمو عندما أقول إننا نشعر بالهدوء ولا ننشغل بالحماس، فذلك لأنني أعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين، الذين يتعين عليهم أن يكبروا ويكتسبوا الخبرة، وأن لاتازرو نفسه لم يلعب ولم يضطر إلى الدخول في لحظة من الصعوبة. يجب أن يواصلوا العمل ، لقد بذلوا الجهود، والأمر متروك لي لتحسينهم