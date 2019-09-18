الان تتابع الاتحاد ينهي العلاقة المضطربة مع خيمينيز بفسخ عقده والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أنهت إدارة نادي الاتحاد، علاقتها باللاعب التشيلي لويس خيمينيز، واضعة بذلك حدا لعلاقة مضطربة جمعتهما. وأعلنت إدارة الاتحاد عبر حسابها على موقع “تويتر” في وقت مبكر الأربعاء، إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خيمينيز. وجاء القرار بعد ساعات من سقوط الاتحاد بنتيجة 1-3 أمام الهلال، وإقصائه تاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تعادل الفريقين سلبا في مباراة الذهاب.

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