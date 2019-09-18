الان تتابع بعد الإخفاق الآسيوي.. النصر في مأزق قبل مواجهة الحزم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
دخل نادي النصر في مأزق جديد بعد الإخفاق الآسيوي على حساب السد في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بنتيجة 4-3 بمجموع لقائي الذهاب والإياب من بطولة دوري أبطال آسيا.
وانضم نجم العالمي جوليانو دي باولا، إلى قائمة المصابين، بعد إصابته بكدمة قوية في مفصل القدم خلال مواجهة السد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، لتصبح مشاركته محل شك في مباراة الفريق المقبلة أمام الحزم.
فيما تأكد غياب النيجيري أحمد موسى، عن لقاء الحزم، لعدم اكتمال شفائه من إصابة الرباط الجانبي التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع.
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