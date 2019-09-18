الان تتابع المنشطات تتسبب في إبعاد مصر عن بطولة العالم لرفع الأثقال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء في تايلاند بسبب قضايا منشطات.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان، أن الاتحاد المصري أوقف لسنتين بدءا من 12 سبتمبر الجاري ويملك مهلة 21 يوما للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

واتخذت لجنة مستقلة قرار توقيف الاتحاد المصري بحسب الاتحاد الدولي الذي أشار إلى أنه لن يعلق على القضية في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الإيقاف على خلفية سبعة اختبارات ايجابية لرباعين ناشئين في عام 2016.

وشرح شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية في تصريحات صحفية ملابسات الواقعة، حيث ذكر أنها تعود إلى معسكر أقيم في محافظة الفيوم، مؤكدا أن العينات كانت إيجابية لسبعة رباعين ورباعات.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات إيجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للإيقاف لمدة سنتين.

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ولن يشارك بالتالي أي رباع أو رباعة مصرية في بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء في باتايا (تايلاند)، وتستمر حتى 27 الجاري.

ونظريا يمكن أيضا إبعاد مصر عن الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو عام 2020 بحال تأكيد الإيقاف من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وسيكون هذا الإبعاد الأولمبي ضربة قوية لمصر التي تعول كثيرا على رفع الأثقال، إذ أحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من أصل 32 في مجموع مشاركاتها الـ22 في الألعاب الأولمبية الصيفية.

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم محمد إيهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير (وزن 69 كلغ).

وقال إيهاب في تصريح صحفي: “فوجئنا باستبعاد مصر من بطولة العالم.. إذا لم نلحق ببطولة العالم هناك أمل بالمشاركة في طوكيو”.

وأوقف الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولا عدة بسبب المنشطات على غرار الصين، روسيا، كازاخستان، أرمينيا، آذربيجان، بلغاريا، تركيا وغيرها من الدول الوازنة في عالم رفع الأثقال.

ونالت الأثقال المصرية شرف منح “الفراعنة” ميداليتهم الأولى في الألعاب الأولمبية وكانت ذهبية عبر محمد نصير في الوزن الخفيف الثقيل في نسخة امستردام 1928.

وبرزت في أولمبياد برلين عام 1936 باحرازها 5 ميداليات بينها ذهبيتان لانور مصباح (الوزن الخفيف) وخضر التوني (وزن المتوسط)، وثلاث برونزيات لصالح سليمان وابراهيم شمس وابراهيم واصف، ثم رفعت الى غلتها الى 9 ميداليات في اولمبياد لندن 1948 عندما نال محمود فياض وابراهيم شمس ذهبيتين وعطية حمودة فضية.