الامارات | بالفيديو: 10 محطات مرّ بها عموري بين العين والجزيرة في 508 أيام.. أبرزها الهلال السعودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أفضل لاعب في آسيا 2016، عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب العين والهلال السعودي السابق والجزيرة حالياً ونجم المنتخب الوطني، للظهور في دوري الخليج العربي مرة أخرى بعد 508 أيام من آخر وجود له في البطولة، وكان يوم 29 أبريل 2018، وكان بزي العين أمام فريق الظفرة في ختام الموسم قبل الماضي، وبعدها وُجد في كأس رئيس الدولة بالمباراة النهائية يوم الثالث من مايو، قبل أن يقرّر خوض تجربة احترافية صغيرة في الهلال السعودي، محطات كثيرة مر بها عموري نعرضها في التقرير التالي.. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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