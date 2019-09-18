شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج قرعة دوري القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت ظهر اليوم الأربعاء، قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور دكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، ودكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني.
وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في الأسبوع الأول:
المجموعة الأولى:
المنيا × سوهاج
ديروط × تليفونات بني سويف
الإعلاميين × البنك الأهلي
بترول أسيوط × طهطا
بني سويف × شبان مسلمين قنا
الفيوم × الألمونيوم
المجموعة الثانية:
سيراميكا كليوباترا × الداخلية
الترسانة × منتخب السويس
القناة × النجوم
الزرقا × المريخ
بتروجت × جمهورية شبين
كوكاكولا × النصر
المجموعة الثالثة:
سماد أبوقير × الرجاء
مالية كفر الزيات × غزل المحلة
الأوليمبي × دكرنس
بيلا × فاركو
بلدية المحلة × دمنهور
الحمام × المنصورة
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