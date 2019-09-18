شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لعودة سعد سمير إلى تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج خاص بالتنسيق بين مخطط الأحمال وطبيب الفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

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ويشتمل البرنامج على مشاركة اللاعب في جزء من المران الجماعي، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأ سعد سمير، المشاركة التدريجية في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان فريق الأهلي قد واصل تدريباته أمس الثلاثاء، واشتملت على جانب بدني وخططي، وحرص المدير الفني على عقد جلسات نظرية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.