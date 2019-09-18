شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «ربيعة» لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة رامي ربيعة، مدافع الفريق، بعد مشاركته في المران الذي أقيم أمس، على ملعب التتش وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وشارك ربيعة في المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد الجهاز الطبي انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعي في مران الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.