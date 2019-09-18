شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لـ«السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة السوبر أمام نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في الرابعة عصرا، على أن ينطلق التدريب في الخامسة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا قبل أن يبدأ الاستعداد للقاء الزمالك.