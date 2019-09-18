أنطونيو كونتي يصف نفسه بـ "الحمار الكبير" لهذا السبب !

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كونتي

أطلق المدير الفني لنادي إنتر ميلان تصريحات مثيرة بعد الخسارة أمس الثلاثاء أمام فريق سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.



وقال كونتي: "بالتأكيد غير راض عن هذا الأداء. أول شخص مسؤول عني هو أنني لم أسجل ما كان علي فعله ، سواء في الخيارات الأولية أو في فهم نوع اللعبة التي كنت ألعبها".

يعتبر تحليل أنطونيو كونتي أمرًا بالغ الأهمية بعد تعادله 1-1 على أرضه في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو من مباراة الإنتر ضد سلافيا براغ.

وتابع المدرب الايطالي:"يجب ترك الأولاد في سلام، أتحمل مسؤولية الخسارة"".

Advertisements

وصرح مدرب الانتر إلى صحيفة "Sky ": أنا حمار كبير، وكان بإمكاننا فعل الكثير ، ليست هذه هي كرة القدم التي ندربها ، وعندما تكون هناك صعوبات يجب أن تكون لدينا شخصية أكثر ، يجب أن ننمو كثيرًا من وجهة النظر هذه. للعمل ، لم نظهر أي شيء مما حاولنا ".

وأضاف:"لعب سلافيا براغ بالتأكيد بطريقة أوروبية ، حيث هاجم وأحضر بقوة عالية وسرعة عالية وضغط شديد للغاية. في ألعاب أخرى وجدنا فرقًا تنتظرنا في الشوط ، بينما هاجمونا ، كان علينا أن نجد من الحلول المختلفة ".

وأجاب كونتي ، مشجعًا على أداء لوكاكو: "أنا لا أتحدث عن الأفراد ، اليوم كنا جميعًا تحت مستوى الاكتفاء. أنا الشخص الذي يجب أن أضعه خلف السبورة ، بل أنا أكثر المؤمنين على الإطلاق ، ثم لا يوجد بحاجة إلى التحدث عن واحد أو آخر ".

وأكمل: "الصعوبات على المستوى البدني؟ دعونا نتحدث عن أي شيء. لقد ضربونا في كل شيء: في الشدة ، دائمًا أولاً على الكرة ، في الضيق في التناقضات. لم نظهر شيئًا عن فكرتنا عن اللعبة إنها جزء من النمو ، من أنت تعتقد أنني وصلت ، ولمس وأصبح بجعة.

وأكد: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من ناحية الأولاد، هناك الكثير من الإرادة ، لكن المستوى مرتفع ومن الضروري أن تنمو ".