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الأهلي يطمئن على رامى ربيعة بعد مشاركته فى المران الجماعى...

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جدة - عمرو شويل حرص  الجهاز الفنى للأهلى على الاطمأن على حالة رامى ربيعة، لاعب الفريق، بعد مشاركته فى المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش وتعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة اطلع برة بطل جنوب السودان فى إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا.

 

وأكد الجهاز الطبى للأهلى انتهاء البرنامج العلاجى والتأهيلى للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعى فى مران الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث شارك  ربيعة فى المران الجماعى للفريق على ملعب التتش بعد تنفيذه لبرنامج علاجى وتأهيلى، وتعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

 

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ويستعد الأهلى بتدريباته على ملعب التتش  لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

 

ويضطر الأهلى إلى الاستمرار فى برج العرب بشكل أجبارى بعد انتهاء مباراة السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى ليقرر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق.

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