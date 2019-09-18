شكرا لقرائتكم الأهلي يطمئن على رامى ربيعة بعد مشاركته فى المران الجماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الجهاز الطبى للأهلى انتهاء البرنامج العلاجى والتأهيلى للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعى فى مران الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث شارك ربيعة فى المران الجماعى للفريق على ملعب التتش بعد تنفيذه لبرنامج علاجى وتأهيلى، وتعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.
ويضطر الأهلى إلى الاستمرار فى برج العرب بشكل أجبارى بعد انتهاء مباراة السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى ليقرر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق.
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