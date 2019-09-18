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تعرف على مواجهات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني...

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جدة - عمرو شويل انتهت لجنة المسابقات ظهر اليوم من اجراء قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجزيرة، بحضور نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد ورئيس لجنة مسابقات القسم الثاني.

 

قال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لإنطلاق مسابقة القسم الثانى .

 

وتوجد مؤشرات تؤكد عن انطلاق دورى القسم الثانى يوم 7 أكتوبر المقبل ، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة نفوا ذلك مؤكدين أن الموعد النهائى لم يتحدد حتى الآن .

 

وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أن اتحاد الكرة سوف يقوم بتحديد الموعد عقب لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى يوم الجمعة المقبل بناء على الحصول على الموافقات الأمنية .

 

وأسفرت مواجهات القرعة  في الأسبوع الأول عن : 

 

المجموعة الأولى 

المنيا × سوهاج

ديروط × تليفونات بني سويف

الإعلاميين × البنك الأهلي

بترول أسيوط × طهطا

بني سويف × شبان مسلمين قنا

الفيوم × الألمونيوم

 

 

المجموعة الثانية

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سيراميكا كليوباترا × الداخلية

الترسانة × منتخب السويس

القناة × النجوم

الزرقا × المريخ

بتروجت × جمهورية شبين

كوكاكولا × النصر

 

 

المجموعة الثالثة

سماد أبوقير × الرجاء

مالية كفر الزيات × غزل المحلة

الأوليمبي × دكرنس

بيلا × فاركو

بلدية المحلة × دمنهور

الحمام × المنصورة

وسنوافيكم بالجدول الكامل فور صدوره

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