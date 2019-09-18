شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت مواجهات القرعة في الأسبوع الأول عن :
المجموعة الأولى
المنيا × سوهاج
ديروط × تليفونات بني سويف
الإعلاميين × البنك الأهلي
بترول أسيوط × طهطا
بني سويف × شبان مسلمين قنا
الفيوم × الألمونيوم
المجموعة الثانية
سيراميكا كليوباترا × الداخلية
الترسانة × منتخب السويس
القناة × النجوم
الزرقا × المريخ
بتروجت × جمهورية شبين
كوكاكولا × النصر
المجموعة الثالثة
سماد أبوقير × الرجاء
مالية كفر الزيات × غزل المحلة
الأوليمبي × دكرنس
بيلا × فاركو
بلدية المحلة × دمنهور
الحمام × المنصورة
وسنوافيكم بالجدول الكامل فور صدوره
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