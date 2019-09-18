شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه صلاح أمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وغردت الصفحة الرسمية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بنشر صورة صلاح أمين وعلقت: عيد ميلاد سعيد للمهاجم الهدّاف #صلاح_أمين .

ويحل اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر عيد ميلاد صلاح أمين رقم 38، حيث ولد المهاجم المخضرم فى 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، النجوم قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى حالياً.

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وعرف صلاح أمين بأنه "كعبه عالى" على الزمالك خلال مسيرته الكروية وساهم فى 8 أهداف فى مرمى نادى الزمالك طوال تاريخ مشاركاته أمام الفارس الأبيض، سجل 6 منهم، وصنع اثنين، وعلى الرغم من أن عدد الأهداف ليس بالكبير، إلا أن أغلب أهدافه تكون سببا فى خسارة الزمالك للكثير من النقاط.

ولعب صلاح أمين 246 مباراة فى الدورى العام سجل 72 هدفا وصنع 15 هدفاً بمعدل دقائق لعب وصل لـ 17.622 ساعة.

واصبح صاحب الـ38 عاما كابوسا يطارد جماهير الأبيض التى باتت تحذر منه عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب سجل اللاعب التهديفى فى مرمى الفريق، فصلاح أمين حصد بأهدافه الستة في الشباك البيضاء 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى لعب لها.