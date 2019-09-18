شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: اتفقنا على التفاصيل مع مدرب المنتخب الجديد والحسم اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكدت عبد الحق أنه تم انتهاء بعض الازمات التي واجهت احد المرشحين لمنصب المدير الفني وتم حلها امس.
وأقال اتحاد الكرة خافير اجيري عقب الخروج من دور ال16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.
وقرر مسئولو اللجنة الخماسية عمل تصويت فى جلسة اليوم على اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب فى ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.
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