شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: اتفقنا على التفاصيل مع مدرب المنتخب الجديد والحسم اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكدت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، انه تم الاتفاق علي اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكي خافيير اجيري الذي تمت اقالته مؤخرا ، مضيفة أن حسم اسم المدير الفني سيكون اليوم او غدا .

وأكدت عبد الحق أنه تم انتهاء بعض الازمات التي واجهت احد المرشحين لمنصب المدير الفني وتم حلها امس.

وأقال اتحاد الكرة خافير اجيري عقب الخروج من دور ال16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.

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ويعتبر ايهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدي هو الاقرب حتي الان لتولي منصب مدير متتخب مصر.

فيما تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، فى مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المدير الفنى لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية عمل تصويت فى جلسة اليوم على اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب فى ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.