شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا فى اتحاد الكرة لتوثيق عقده مع الأهلى لإنهاء تأشيرة السفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ينهى مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى اجراءات توثيق عقده مع النادي الاهلي عقب عودته من الاحتراف بالسعودية حيث تواجد في مقر اتحاد الكرة صباح اليوم الاربعاء ، الي جانب انهاء تأشيره السفر الخاصة به الي المانيا

وقال مصدر بإتحاد الكرة ، أن تواجد اللاعب كان لانهاء اجراءات توثيق عقده الاخير مع الاهلى، بناء على توجيهات رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بعد الجلسة التى جمعته مع اللاعب امس، خاصة بعد قرار رئيس النادى بتحمل كافة النفقات الخاصة بعلاج اللاعب

ويسافر زكريا الى المانيا خلال الساعات القادمة للخضوع للفحص الطبى والعلاج بعد تعرضه للاصابة بمرض فى الاعصاب.

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