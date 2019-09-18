شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا فى اتحاد الكرة لتوثيق عقده مع الأهلى لإنهاء تأشيرة السفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع اللاعب تحدث فيها عن كامل دعمه للاعب خلال فترة علاجه وتمسك إدارة النادى به خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أحد نجوم الفريق الذين قدموا الكثير للفريق خلال الفترة الماضية.
وحرص الخطيب خلال الجلسة على التأكيد على أن النادى لن يتخلى عن اللاعب بأى شكل وطلب الخطيب من اللاعبين خلال جلسته اليوم استمرار المساندة التى يقومون بها مع مؤمن زكريا مشدداً على أنه سعيد بالاحتفالية التى قاموا بها خلال الهدفين فى مباراة كانو سبورت الغيني وتقليد الطريقة التى يقوم بها اللاعب فى المباراة.
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