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مؤمن زكريا فى اتحاد الكرة لتوثيق عقده مع الأهلى لإنهاء تأشيرة السفر...

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جدة - عمرو شويل  

ينهى مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى اجراءات توثيق عقده مع النادي الاهلي عقب عودته من الاحتراف بالسعودية حيث تواجد في مقر اتحاد الكرة صباح اليوم الاربعاء ، الي جانب انهاء تأشيره السفر الخاصة به الي المانيا

 

وقال مصدر بإتحاد الكرة ، أن تواجد اللاعب كان لانهاء اجراءات توثيق عقده الاخير مع الاهلى، بناء على توجيهات رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بعد الجلسة التى جمعته مع اللاعب امس، خاصة بعد قرار رئيس النادى بتحمل كافة النفقات الخاصة بعلاج اللاعب 

 

ويسافر زكريا  الى المانيا خلال الساعات القادمة للخضوع للفحص الطبى والعلاج بعد تعرضه للاصابة بمرض فى الاعصاب.

 

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وعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع اللاعب تحدث فيها عن كامل دعمه للاعب خلال فترة علاجه وتمسك إدارة النادى به خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أحد نجوم الفريق الذين قدموا الكثير للفريق خلال الفترة الماضية.

وحرص الخطيب خلال الجلسة على التأكيد على أن النادى لن يتخلى عن اللاعب بأى شكل وطلب الخطيب من اللاعبين خلال جلسته اليوم استمرار المساندة التى يقومون بها مع مؤمن زكريا مشدداً على أنه سعيد بالاحتفالية التى قاموا بها خلال الهدفين فى مباراة كانو سبورت الغيني وتقليد الطريقة التى يقوم بها اللاعب فى المباراة.

 

 

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