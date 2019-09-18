شكرا لقرائتكم خالد كامل: الموعد النهائى لإنطلاق مسابقة القسم الثانى سيتحدد بعد السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واجرت لجنة مسابقات القسم الثانى اليوم قرعة الدورى فى مجموعاته الثلاث وأعلنوا عن الجدول بالكامل دون معرفة موعد انطلاق المسابقة .
وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني أنه سيتم تحديد موقف الجماهير للقسم الثاني عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبلة بين الأهلي و الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية وأيضا عقب انطلاق الدوري الممتاز المقرر له السبت المقبل.
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