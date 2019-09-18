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خالد كامل: الموعد النهائى لإنطلاق مسابقة القسم الثانى سيتحدد بعد السوبر...

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جدة - عمرو شويل قال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لإنطلاق مسابقة القسم الثانى .

 

وتوجد مؤشرات تؤكد عن انطلاق دورى القسم الثانى يوم 7 أكتوبر المقبل ، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة نفوا ذلك مؤكدين أن الموعد النهائى لم يتحدد حتى الآن .

 

وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أن اتحاد الكرة سوف يقوم بتحديد الموعد عقب لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى يوم الجمعة المقبل بناء على الحصول على الموافقات الأمنية .

 

واجرت لجنة مسابقات القسم الثانى اليوم قرعة الدورى فى مجموعاته الثلاث وأعلنوا عن الجدول بالكامل دون معرفة موعد انطلاق المسابقة .

 

أوضح خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني أن عودة الجماهير لمبارايات دوري المظاليم  للموسم الجديد لم تحدد بعد والقرار في يد مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

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وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني  أنه سيتم تحديد موقف الجماهير للقسم الثاني عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبلة بين الأهلي و الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية وأيضا عقب انطلاق الدوري الممتاز المقرر له السبت المقبل.

 

فيما يدرس اتحاد الكرة إنشاء لائحة خاصة لعقوبات القسم الثاني للدوري مختلفة عن لائحة الدوري الممتاز،بحسب ما قاله  جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

 

 

 

 

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