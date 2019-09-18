شكرا لقرائتكم خالد كامل: الموعد النهائى لإنطلاق مسابقة القسم الثانى سيتحدد بعد السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لإنطلاق مسابقة القسم الثانى .

وتوجد مؤشرات تؤكد عن انطلاق دورى القسم الثانى يوم 7 أكتوبر المقبل ، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة نفوا ذلك مؤكدين أن الموعد النهائى لم يتحدد حتى الآن .

وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أن اتحاد الكرة سوف يقوم بتحديد الموعد عقب لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى يوم الجمعة المقبل بناء على الحصول على الموافقات الأمنية .

واجرت لجنة مسابقات القسم الثانى اليوم قرعة الدورى فى مجموعاته الثلاث وأعلنوا عن الجدول بالكامل دون معرفة موعد انطلاق المسابقة .