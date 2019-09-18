الجبلاية: نراعى مواعيد مباريات القسم الثانى لعدم التعارض مع الدوري لإذاعتها...

تسحب لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، قرعة المسابقة في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية.

وطالب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسميا بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مشفوعا بالموافقات الأمنية لذلك.

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وتقام مسابقة دورى القسم الثانى فى النسخة الجديدة من ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 12 فريقا، ويصعد الأول للدوري الممتاز مباشرة.