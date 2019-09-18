شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز سعد سمير ببرنامج خاص للمشاركة فى تدريبات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يجهز النادى الأهلى مدافعه سعد سميرمن خلال تنفيذ برنامج خاص بالتنسيق بين مخطط الأحمال وطبيب الفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويشتمل البرنامج الخاص بمدافع الاحمر مشاركة اللاعب في جزء من المران الجماعي، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وبدأ سعد سمير، المشاركة التدريجية في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، إلا أن اللاعب خرج من حسابات ناديه فى مباراة السوبر أمام الزمالك.

ويستعد الأهلى من خلال تدريباته اليوم الأربعاء لمباراة السوبر امام فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في الرابعة عصرا على أن ينطلق التدريب في الخامسة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا قبل أن يبدأ الاستعداد للقاء الزمالك.

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