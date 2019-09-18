- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز سعد سمير ببرنامج خاص للمشاركة فى تدريبات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويستعد الأهلى من خلال تدريباته اليوم الأربعاء لمباراة السوبر امام فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في الرابعة عصرا على أن ينطلق التدريب في الخامسة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا قبل أن يبدأ الاستعداد للقاء الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يجهز سعد سمير ببرنامج خاص للمشاركة فى تدريبات الفريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.